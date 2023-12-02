"Непрерывно льют дожди": в ВСУ рассказали о сложной ситуации на Авдеевском направлении

Ситуация в Авдеевском направлении остается стабильно сложной. В частности, из-за сложных погодных условий. Ведь практически сутки непрерывно льет дождь.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью 47-ой ОМБрДмитрий Лазуткин.

"Уже практически сутки непрерывно льют дожди. Понятно, что это затрудняет передвижение тяжелой техники, хотя оно также наблюдается. Земля сейчас размокла, техника в ней вязнет. Кроме того, из-за порывистого ветра, низких облаков усложнена работа беспилотников. Она осуществляется, но есть некоторые нюансы. Увеличивается количество контактных стрелковых боев и соответственно увеличивается количество шаровых ранений. Это тоже характеризует происходящие сейчас боевые действия", — отмечает спикер.

По его словам, военнослужащие ВСУ держат оборону и не дают оккупантам продвигаться на севере Авдеевки. В настоящее время наблюдается много обстрелов. В среднем ежесуточно украинские защитники ликвидируют до сотни оккупантов и уничтожают по несколько единиц тяжелой техники.

Кроме того, отмечает Дмитрий Лазуткин. ущерб полевые мыши. Они убегают в теплые места – где есть еда, то есть ближе к украинским военнослужащим.

"Несколько дней назад одного из наших бойцов мышь укусила и его отправили на лечение. Несколько дней должно принимать медицинские препараты, несколько дней фактически он не вовлечен в боевых действиях. То есть это серьезный вред, легкомысленно относиться к этому и шутить не стоит", — подчеркнул он. Лазуткин.