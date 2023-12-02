Непрерывно наступать они не могут: воин ВСУ оценил возможности окупантов на передовой

Оккупанты проводят наступательные действия на фронте. Но, конечно, непрерывно делать это они не могут из-за значительных потерь.

Об этом "24 Каналу" рассказал командир 4 батальона бригады "Рубеж" Михаил Крыжановский, отметив, что как украинские военные, так и враг, использует тактики разных войн, которые были в XX веке.

Эти тактики несколько усовершенствуют и адаптируют к современным реалиям. Берется опыт как Первой мировой войны, так и войны во Вьетнаме.

Непрерывных штурмовых действий пока что нет

Как подчеркнул Крыжановский, есть моменты, когда россияне начинают идти в более массированные штурмовые действия, где есть не один эшелон. Но всегда есть критический предел потерь, после которого они начинают отступать. Тогда захватчики возобновляют живую силу, проходят переподготовку и со временем возобновляют наступательные действия.

"Чтобы штурмовые действия буквально продолжались непрерывно — такого нет. Потому что есть критическое количество потерь в живой силе и технике. Такого враг не может себе позволить", – объяснил военный.

Конечно, противник мог бы организовать непрерывные штурмовые действия. Но для этого они должны сосредоточить на одном небольшом участке просто колоссальное количество военной техники и личного состава.

Напомним, что потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 331 110 единиц личного состава.

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