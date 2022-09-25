Непрерывное копание и боль: в ГСЧС показали, как проходила эксгумация в Изюме (фото)

В Изюме Харьковской области спасатели совместно с другими службами эксгумировали 447 тел.

Среди погибших из-за российской агрессии мужчины, женщины и дети.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Там отметили, что спасатели неделю эксгумировали останки убитых украинцев на кладбище, которое оставили после себя российские террористы.

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

"Пойду в спасатели — буду людям помогать". Помогаешь... одеваешь защитный костюм, копаешь. Сквозь усталость, сквозь пыль и невыразимую грусть. Один за другим, более сотни мужчин, женщин, детей", — говорится в сообщении.

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Спасатели совместно с военными и полицейскими эксгумировали 447 тел убитых украинцев.

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины старшему солдату Сергею Сове.

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