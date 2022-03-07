"Неприемлемый вариант": Верещук рассказала о письме от РФ по поводу гуманитарных коридоров

"Неприемлемый вариант": Верещук рассказала о письме от РФ по поводу гуманитарных коридоров

По словам министра, украинцы не поедут в Беларусь с тем, чтобы потом на самолетах улететь в РФ.

В Украину поступило письмо из РФ с предложением, учитывая личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона, объявить режим тишины с 10 часов 7 марта 2022 года и открыть гуманитарные коридоры.

Об этом в видеообращении в понедельник, 7 марта, сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Вчера в половине первого ночи нам пришло письмо из РФ, в котором они предложили, учитывая личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона, объявить режим тишины с 10 часов 7 марта 2022-года ", — отметила она.

Также, по словам Верещук, россияне предложили открыть следующие гуманитарные коридоры:

Из Киева (Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Горане, Чернобыль, Гдень, Гомель) с доставкой авиационным транспортом на территорию РФ.

(Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Горане, Чернобыль, Гдень, Гомель) с доставкой авиационным транспортом на территорию РФ. Из Харькова : Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее автомобильным и железнодорожным транспортом в выбранные пункты назначения или пункты временного размещения.

: Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее автомобильным и железнодорожным транспортом в выбранные пункты назначения или пункты временного размещения. Из Сум: Сумы, Суджа, Белгород, далее автомобильным и железнодорожным транспортом в выбранные пункты назначения или пункты временного размещения.

"Как вы видели, утром появилась информация, что якобы РФ в гуманных целях открывает гуманитарные коридоры и режим прекращения огня задействуется с 10 утра. Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова из Дымера, Вышгорода с тем, чтобы потом самолетами улететь в РФ", — сказала Верещук.

По словам министра, Украина в ответ на такое обращение направила свое видение, как должны выглядеть гуманитарные коридоры и готова открыть такие коридоры с 10 часов сегодняшнего дня.

Обращение Украины:

"В поисках спасения от гуманитарной катастрофы, возникшей из-за постоянных обстрелов вооруженными силами РФ жилых районов украинских городов и поселков люди с начала вторжения выезжают на Запад Украины, или в страны ЕС. При этом такой возможности лишены люди, проживающие в окруженных городах. В связи с этим, Украина просит об установлении режима тишины и открытии гуманитарных коридоров с 10 часов 7 марта 2022 года для эвакуации людей, в том числе иностранных граждан и более 2000 студентов:

Из города Буча , Бородянка, Ирпень, Дымер, Иванково Киевской области в направлении Киева с последующим выездом железнодорожным сообщением во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск.

, Киевской области в направлении Киева с последующим выездом железнодорожным сообщением во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск. Из города Мариуполя в направлении города Запорожье, Портовское, Мангуш, Республика, Розовка, Пологи, Орехов, Запорожье.

в направлении города Запорожье, Портовское, Мангуш, Республика, Розовка, Пологи, Орехов, Запорожье. Из города Волноваха в направлении Покровска: Волноваха, Валерияновка, Новоандреевка, Угледар, Покровск.

в направлении Покровска: Волноваха, Валерияновка, Новоандреевка, Угледар, Покровск. Из города Сумы в направлении Полтавы: Сумы, Голубовка, Ольшане, Недригайли, Коровенцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.

в направлении Полтавы: Сумы, Голубовка, Ольшане, Недригайли, Коровенцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Из города Изюм : Изюм, Грушуваха, Пануютино, Лозовая.

: Изюм, Грушуваха, Пануютино, Лозовая. Из города Балаклея: Балаклея, Гусаровка Первомайское. Из сел Липцы и Стрелеча Харьковской области: Стрелеча, Липцы, Циркуны, кольцевая дорога Мерефа.

Балаклея, Гусаровка Первомайское. Из сел Липцы и Стрелеча Харьковской области: Стрелеча, Липцы, Циркуны, кольцевая дорога Мерефа. Из города Харькова с выездом железнодорожным транспортом во Львов, Ужгород и Ивано-Франковск".

Напомним, что накануне гуманитарный коридор так и не заработал из-за обстрелов со стороны россиян. Оккупанты в который раз цинично обстреливали путь, по которому должен был двигаться гуманитарный конвой.