"Неприемлемый вариант": Верещук рассказала о письме от РФ по поводу гуманитарных коридоров

По словам министра, украинцы не поедут в Беларусь с тем, чтобы потом на самолетах улететь в РФ.
В Украину поступило письмо из РФ с предложением, учитывая личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона, объявить режим тишины с 10 часов 7 марта 2022 года и открыть гуманитарные коридоры.
Об этом в видеообращении в понедельник, 7 марта, сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Вчера в половине первого ночи нам пришло письмо из РФ, в котором они предложили, учитывая личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона, объявить режим тишины с 10 часов 7 марта 2022-года ", — отметила она.
Также, по словам Верещук, россияне предложили открыть следующие гуманитарные коридоры:
- Из Киева (Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Горане, Чернобыль, Гдень, Гомель) с доставкой авиационным транспортом на территорию РФ.
- Из Харькова : Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее автомобильным и железнодорожным транспортом в выбранные пункты назначения или пункты временного размещения.
- Из Сум: Сумы, Суджа, Белгород, далее автомобильным и железнодорожным транспортом в выбранные пункты назначения или пункты временного размещения.
"Как вы видели, утром появилась информация, что якобы РФ в гуманных целях открывает гуманитарные коридоры и режим прекращения огня задействуется с 10 утра. Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова из Дымера, Вышгорода с тем, чтобы потом самолетами улететь в РФ", — сказала Верещук.
По словам министра, Украина в ответ на такое обращение направила свое видение, как должны выглядеть гуманитарные коридоры и готова открыть такие коридоры с 10 часов сегодняшнего дня.
Обращение Украины:
"В поисках спасения от гуманитарной катастрофы, возникшей из-за постоянных обстрелов вооруженными силами РФ жилых районов украинских городов и поселков люди с начала вторжения выезжают на Запад Украины, или в страны ЕС. При этом такой возможности лишены люди, проживающие в окруженных городах. В связи с этим, Украина просит об установлении режима тишины и открытии гуманитарных коридоров с 10 часов 7 марта 2022 года для эвакуации людей, в том числе иностранных граждан и более 2000 студентов:
- Из города Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер, Иванково Киевской области в направлении Киева с последующим выездом железнодорожным сообщением во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск.
- Из города Мариуполя в направлении города Запорожье, Портовское, Мангуш, Республика, Розовка, Пологи, Орехов, Запорожье.
- Из города Волноваха в направлении Покровска: Волноваха, Валерияновка, Новоандреевка, Угледар, Покровск.
- Из города Сумы в направлении Полтавы: Сумы, Голубовка, Ольшане, Недригайли, Коровенцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
- Из города Изюм : Изюм, Грушуваха, Пануютино, Лозовая.
- Из города Балаклея: Балаклея, Гусаровка Первомайское. Из сел Липцы и Стрелеча Харьковской области: Стрелеча, Липцы, Циркуны, кольцевая дорога Мерефа.
- Из города Харькова с выездом железнодорожным транспортом во Львов, Ужгород и Ивано-Франковск".
Напомним, что накануне гуманитарный коридор так и не заработал из-за обстрелов со стороны россиян. Оккупанты в который раз цинично обстреливали путь, по которому должен был двигаться гуманитарный конвой.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 290 ед.
- Боевых бронированных машин – 999 ед.,
- артиллерийских систем –117 ед.,
- РСЗО — 50 ед.,
- средства ПВО – 23 ед.,
- самолетов – 46 ед.,
- вертолетов – 68 ед.,
- автомобильной техники – 454 ед.,
- корабли/катера — 3 ед.,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.