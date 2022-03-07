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"Неприемлемый вариант": Верещук рассказала о письме от РФ по поводу гуманитарных коридоров

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"Неприемлемый вариант": Верещук рассказала о письме от РФ по поводу гуманитарных коридоров

Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

По словам министра, украинцы не поедут в Беларусь с тем, чтобы потом на самолетах улететь в РФ.

В Украину поступило письмо из РФ с предложением, учитывая личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона, объявить режим тишины с 10 часов 7 марта 2022 года и открыть гуманитарные коридоры.

Об этом в видеообращении в понедельник, 7 марта, сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Вчера в половине первого ночи нам пришло письмо из РФ, в котором они предложили, учитывая личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона, объявить режим тишины с 10 часов 7 марта 2022-года ", — отметила она.

Также, по словам Верещук, россияне предложили открыть следующие гуманитарные коридоры:

  • Из Киева (Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Горане, Чернобыль, Гдень, Гомель) с доставкой авиационным транспортом на территорию РФ.
  • Из Харькова : Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее автомобильным и железнодорожным транспортом в выбранные пункты назначения или пункты временного размещения.
  • Из Сум: Сумы, Суджа, Белгород, далее автомобильным и железнодорожным транспортом в выбранные пункты назначения или пункты временного размещения.

"Как вы видели, утром появилась информация, что якобы РФ в гуманных целях открывает гуманитарные коридоры и режим прекращения огня задействуется с 10 утра. Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова из Дымера, Вышгорода с тем, чтобы потом самолетами улететь в РФ", — сказала Верещук.

По словам министра, Украина в ответ на такое обращение направила свое видение, как должны выглядеть гуманитарные коридоры и готова открыть такие коридоры с 10 часов сегодняшнего дня.

Обращение Украины:

"В поисках спасения от гуманитарной катастрофы, возникшей из-за постоянных обстрелов вооруженными силами РФ жилых районов украинских городов и поселков люди с начала вторжения выезжают на Запад Украины, или в страны ЕС. При этом такой возможности лишены люди, проживающие в окруженных городах. В связи с этим, Украина просит об установлении режима тишины и открытии гуманитарных коридоров с 10 часов 7 марта 2022 года для эвакуации людей, в том числе иностранных граждан и более 2000 студентов:

  • Из города Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер, Иванково Киевской области в направлении Киева с последующим выездом железнодорожным сообщением во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск.
  • Из города Мариуполя в направлении города Запорожье, Портовское, Мангуш, Республика, Розовка, Пологи, Орехов, Запорожье.
  • Из города Волноваха в направлении Покровска: Волноваха, Валерияновка, Новоандреевка, Угледар, Покровск.
  • Из города Сумы в направлении Полтавы: Сумы, Голубовка, Ольшане, Недригайли, Коровенцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
  • Из города Изюм : Изюм, Грушуваха, Пануютино, Лозовая.
  • Из города Балаклея: Балаклея, Гусаровка Первомайское. Из сел Липцы и Стрелеча Харьковской области: Стрелеча, Липцы, Циркуны, кольцевая дорога Мерефа.
  • Из города Харькова с выездом железнодорожным транспортом во Львов, Ужгород и Ивано-Франковск".

Напомним, что накануне гуманитарный коридор так и не заработал из-за обстрелов со стороны россиян. Оккупанты в который раз цинично обстреливали путь, по которому должен был двигаться гуманитарный конвой.

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Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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