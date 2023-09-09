Непригодные к военной службе теперь будут проходить ВЛК каждый год: юрист назвал нюансы

Юрист считает, что решение не целесообразно на сегодня.

Отныне призывникам в Украине, признанным временно непригодными, будут предоставлять отсрочку от призыва на военную службу сроком до года, после чего будут проводить повторное медицинское освидетельствование.

Нюансы таких новшеств объяснил юрист Владимир Романчук.

Следует отметить, что контроль над такими непригодными лицами обязаны осуществлять ТЦК и СП.

Однако, по словам адвоката, это дополнительное требование будет только обременять и без того перегруженные территориальные центры комплектования.

"Также она предусматривает, что временно непригодный призывник будет ежегодно тратить несколько недель на сдачу анализов, посещение врачей и прохождение ВЛК", — подчеркнул юрист.

В частности, обновления коснулись методологии определения степени пригодности к военной службе, перечню болезней, а также расширили обязанности ВЛК.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине могут мобилизовать лиц с инвалидностью, непригодных к военной службе и многодетных.

Добавим, что отказаться от мобилизации в Украине можно, это ведь не рабское государство. Однако в случае отказа военнообязанный будет нести за это ответственность.

Также в Украине хотят пересмотреть вопросы мобилизации студентов. В Верховной Раде подготовили соответствующий законопроект.

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