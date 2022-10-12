"Непроницаемый занавес против вражеских ракет": генерал США объяснил, почему не получится закрыть небо над Украиной

Генерал США Марк Гертлинг объяснил, что Россия не целится в "критическую инфраструктуру" или "военные цели", поэтому это усложняет работу ПВО.

Несмотря на призывы властей Украины и простых жителей "закрыть небо" и предоставить больше систем ПВО, полностью уберечься от воздушных атак РФ вряд ли получится.

Об этом заявил американский генерал, экс-командующий армией США в Европе, военный аналитик Марк Гертлинг.

По его словам, Путин был просто взбешен от взрыва на Крымском мосту. Гертлинг считает, что российский диктатор и дальше будет выпускать ракеты и беспилотники, которые стоят миллионы против гражданских целей, без влияния на военный потенциал Украины. То есть и дальше будет совершать военные преступления без достижения какой-либо стратегической цели.

"Пользователи Twitter отреагировали так же, как мы ожидали: "закрыть небо и обеспечить больше противовоздушной обороны". Понятна реакция, но полезно проанализировать, как эти рекомендации чрезвычайно трудно достичь в краткосрочной (или даже долгосрочной) перспективе", — говорит. эксперт.

Гертлинг подчеркивает, что защищать воздух от ракетных атак звучит легко, но сделать это "чрезвычайно тяжело".

ЗРК Patriot – не панацея

"Многие считают, что применение систем ПВО (например, Patriot) приведет к созданию непроницаемого занавеса против вражеских ракет", – говорит генерал. Он опровергает этот тезис.

По его словам, военные планировщики должны учесть несколько моментов, прежде чем использовать разные типы систем ПВО:

пусковые платформы противника (земля, море, воздух);

потенциальные "дорожки" (предсказуемый маршрут, по которому пройдет ракета противника);

цели, которые хочет поразить враг;

критические объекты, которые следует защитить (например, аэродром, порт, инфраструктура, конкретное здание, скопление сил и средств).

Украина слишком велика, а Россия – слишком коварна

По мнению эксперта, невозможно расположить группу систем ПВО вдоль украинской границы протяженностью 4000 километров и ожидать, что они остановят ракеты, запущенные с подлодок РФ в Азове, или сброшенные с российских бомбардировщиков, кружащих на расстоянии 2500 километров, или ракетных батарей наземного базирования в России.

"Что делает это (работу ПВО. – Ред.) еще труднее: Россия не целится в "критическую инфраструктуру" или "военные цели" (для которых в таких регионах, как Украина, понадобятся буквально сотни систем ПВО). Россия тем временем поражает случайные гражданские цели, включая игровые площадки, по всей стране", – говорит Гертлинг.

What makes it even harder:

RU не может идти на "критической infrastructure" или "милитарных targets," (которые, в области как Украина может быть достаточно многочисленных ADA систем), RU является striking random civilian targets — включая игры! — все на территории. 11/ pic.twitter.com/lvp9mUJHjn — Mark Hertling (@MarkHertling) Октябрь 10, 2022

А как же "купол" Израиля?

По словам эксперта, знаменитый израильский "железный купол" разрабатывался в течение нескольких лет для небольшой территории (несколько ключевых городов) для противодействия ракетам, поступающим из двух конкретных районов: Газы и Южного Ливана.

Сложность ПВО

Гертлинг объясняет, что современные противовоздушные системы:

имеют ограниченный радиус действия;

чрезвычайно сложные:

дорогие;

преимущественно защищают приоритетные и "фиксированные цели".

"Многие не осознают, что современные системы ПВО состоят из многих элементов, ими чрезвычайно трудно управлять, их чрезвычайно сложно ремонтировать и поддерживать работу. Пусковые установки, радары с фазированной решеткой, командно-контрольные центры. Опять же, чрезвычайно дорого, трудно поддерживать, тяжело учиться", – объясняет генерал.

Подытоживая, Марк Гертлинг признает, что Украине и ее союзникам будет трудно полностью противостоять всем военным преступлениям Путина, которые, к сожалению, включают ракетные удары по гражданским целям.

Напомним, что в последние три дня Россия активизировала ракетные удары по территории Украины.

Президент Зеленский представил 11 октября на встрече G7 формулу мира, которая предусматривает предоставление государству систем ПВО и ПРО, сохранение территориальной целостности и наказание для России.

Резников подтвердил прибытие ПВО IRIS-T в Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина получит больше систем противовоздушной обороны от союзников.

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