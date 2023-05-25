"Непростая ночь": Зеленский прокомментировал массированную атаку России по Украине

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку России по Украине. Он поблагодарил силы ПВО за отличную работу — ни одна цель врага не долетела до места назначения.

Об этом украинский президент сообщил на официальной странице в телеграмм-канале.

"Непростая ночь. Продолжая терроризировать Украину, враг использовал 36 "Шахедов". Ни один из них не долетел до цели. Спасибо нашим силам ПВО за 100%-й результат", — говорится в его сообщении.

Ночная тревога в Украине 25 мая

Ночью 25 мая Россия снова пыталась нанести массированный удар беспилотникам. В Украине была объявлена воздушная тревога. Полностью "покраснели" западные, а отчасти – северные, южные и центральные области.

Дроны атаковали Киев. Это 12 – с начала мая этого года. Силы ПВО сбили все цели. Русские использовать тактику приступа в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов.

В этот раз российские войска акцентировали удары по западу. Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, в область долетело 10 беспилотников Shahed. Все они были уничтожены.

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