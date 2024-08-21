"Нептун" в действии: как украинская армия использует собственное дальнобойное оружие

Украинская армия активно применяет ракетный комплекс "Нептун" для дальнобойных ударов по территории России. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в ночь на 21 августа был нанесен удар по зенитному ракетному комплексу С-300 вблизи населенного пункта Новошахтинск в Ростовской области РФ, который находится в 160 км от линии фронта.

Об этом информирует издание Defence Express.

В формулировке сообщения есть прямой намек на то, какое средство было использовано для удара, так как указано, что удар наносился подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. А единственное известное оружие в распоряжении ВМСУ с такой дальностью — "Нептун", который уже использовался для поражения российских ЗРК в оккупированном Крыму в 2023 году.

Официально эта ракета была задействована для поражения захваченного большого десантного корабля "Константин Ольшанский" в оккупированном Севастополе 24 марта этого года. Также, по сообщению Генштаба от 31 мая этого года, несколько ракет "Нептун" поразили нефтяной терминал в районе порта "Кавказ" на российском берегу Керченского пролива.

"То есть украинское войско достаточно активно использует "Нептун" для поражения разнообразных целей, а сама ракета позволяет реализовать достаточно сложные удары. Например, даже для атаки по С-300 под Новошахтинском необходимо было преодолеть насыщенную противовоздушными средствами прифронтовую зону и по сложному маршруту облететь позиции ПВО на оккупированной территории", — говорят в Defence Express.

Цель этого удара также вполне возможно предположить. Дело в том, что именно в районе этого города находится нефтеперерабатывающий завод. Он, кстати, стал первой мишенью для ударов Украины дальнобойными дронами еще в июне 2022 года. То есть речь идет о создании коридора для ударных БПЛА.

Отметим, что пока нет официальной информации о модернизации "Нептуна" для поражения наземных целей. Но превращение противокорабельной ракеты в такое средство более чем сложная задача. Она требует установки систем огибания рельефа местности, систем навигации типа TERCOM и DSMAC, которые позволяют ориентироваться без спутниковой навигации, а также очень чувствительных головок самонаведения.

Напомним, впервые ВМС ВСУ ударили ракетами отечественного производства "Нептун" по фрегату "Адмирал Эссен", когда он подошел очень близко к украинскому побережью.

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