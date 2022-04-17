"Нептун", затонувший корабль и буква Z: Союзмультфильм в панике удаляет пророческий мультик 1973 года

"Нептун", затонувший корабль и буква Z: Союзмультфильм в панике удаляет пророческий мультик 1973 года

Пользователи увидели немало роковых совпадений в мультипликационной картине.

В Сети активно обсуждают советский мультик "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года производства российской киностудии "Союзмультфильм".

Дело в том, что в мультипликационной картине нашли немало роковых совпадений. По сюжету фильма, трое детей из пионерского лагеря искали в море затонувший корабль с золотом, чтобы помочь мальчику по имени Мвамба и детям из его страны. На поиски дети отправились на подводном корабле под названием "Нептун".

На нем они нашли затонувший корабль, на судне которого была надпись "Z 29": "Все понятно, это фашистский эсминец. Фашистские эсминцы обозначали буквой Z", — говорит мальчик в мультике.

По сюжету из корабля выплыла торпеда, которую дети сдали на металлолом, а на вырученные деньги купили подарки для Мвамбы и детей из его страны.

Отметим, что Союзмультфильм в панике уже активно начал удалять этот мультфильм из Интернета.

Эти совпадения ошеломили пользователей Сети: "Какой пророческий мультфильм, затонувший рашистский корабль...", "Симпсоны" со своими пророчествами нервно курят в стороне", "Совпадение? Не думаю", "А "Москву" взорвали ракеты "Нептун", — пишут юзеры.

Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

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