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"Нервничайте, скоро мы за вами придем": глава Николаевской ОГА пригрозил оккупантам

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Чиновник также анонсировал перспективы наступления на врага.

В Николаеве вечером, 6 марта, из-за угрозы удара оккупантов с воздуха объявляли воздушную тревогу. Впрочем, менее чем за час ее отменили.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в новом видеообращении вечером, 6 марта.

Чиновник также анонсировал перспективы наступления на врага, а также предупредил оккупантов, что ВСУ "скоро придет за ними".

"Мы несем дозор, а вы (мирные жители. — ред.) спите. Мы работаем и настроение улучшается ежедневно от того, что у нас есть перспективы. А враги - нервничайте. Потому что скоро мы за вами придем", — сказал он.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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