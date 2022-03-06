"Нервничайте, скоро мы за вами придем": глава Николаевской ОГА пригрозил оккупантам

"Нервничайте, скоро мы за вами придем": глава Николаевской ОГА пригрозил оккупантам

Чиновник также анонсировал перспективы наступления на врага.

В Николаеве вечером, 6 марта, из-за угрозы удара оккупантов с воздуха объявляли воздушную тревогу. Впрочем, менее чем за час ее отменили.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в новом видеообращении вечером, 6 марта.

Чиновник также анонсировал перспективы наступления на врага, а также предупредил оккупантов, что ВСУ "скоро придет за ними".

"Мы несем дозор, а вы (мирные жители. — ред.) спите. Мы работаем и настроение улучшается ежедневно от того, что у нас есть перспективы. А враги - нервничайте. Потому что скоро мы за вами придем", — сказал он.