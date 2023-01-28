Несанкционированная цель в небе: в воздушных силах объяснили причины недавней тревоги в некоторых областях

Юрий Игнат объяснил, что даже если это вражеский разведывательный БПЛА, то по нему могут отработать средства ПВО, в частности, будет запущена зенитная ракета для его сбивания.

В небе над Украиной был зафиксирован неизвестный воздушный объект, в результате чего была объявлена воздушная тревога, в частности, в Сумской и Черниговской областях.

Тип объекта устанавливается.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.

"Только что связывался с нашими органами военного управления… Была замечена какая-то несанкционированная цель, сейчас устанавливается. И понятно, что если есть цель, которая радиолокационно заметна, то будет включен сигнал воздушной тревоги", — сказал он.

Игнат объяснил, что даже если это вражеский разведывательный БПЛА, то по нему могут отработать средства ПВО, в частности, будет запущена зенитная ракета для его сбивания.

"Поэтому даже если это разведывательный БПЛА, то в любом случае будет тревога, потому что обломки падают... Просто так тревога не включается", — подчеркнул Игнат.

Спикер отметил, что специалисты устанавливают, что это была за несанкционированная воздушная цель.

Напомним, контрразведчики СБУ из дрона ликвидировали группу оккупантов.

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