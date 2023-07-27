Несчастной оторвало ногу: в Мариуполе гражданские оккупанты сбросили девушку с девятого этажа

Зафиксировано очередное убийство женщины гражданскими оккупантами в Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сегодня утром гражданские оккупанты — узбеки сбросили с девятого этажа дома по пр. Металлургов 127 (напротив ресторана "Гуси-Лебеди") девушку. При падении она зацепилась ногой за балкон и оторвала концовку. Девочка не выжила, большая лужа крови и оторванная концовка. Такую картину даже представить страшно", – написал Андрющенко.

Также советник мэра Мариуполя отметил, что воры избегут наказания.

"Думаете, им что-то будет? Не думайте. Не будет. Полицаи записали в протоколе осмотра тела "неизвестные", при том, что "неизвестные" стояли рядом. Ужас охватывает мой город", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что россияне мобилизовали в оккупационные войска граждан Узбекистана, которые приехали в оккупированный Мариуполь как строители.

Читайте также: