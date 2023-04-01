"Несет очень мощный заряд": Гуменюк рассказала об опасности ударов управляемыми авиационными бомбами

Российские захватчики изменили тактику ударов из-за уменьшения запасов ракет. Оккупанты уже не могут наносить массированные ракетные удары по Украине в таком количестве, как раньше, поэтому они часто используют управляемые авиационные бомбы.

Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказала спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

Спикер ОК "Південь" подчеркнула, что враг осознал свою невозможность достичь успехов на суше и поэтому предпочитает именно такой способ атаки – оккупанты обстреливают преимущественно территории, расположенные в нескольких десятках километров от линии фронта.

"Таким образом враг атакует Бериславское направление, и за минувшие сутки произошло три таких удара. В частности, один человек получил ранения. Характерным признаком является то, что враг пытается бить по гражданским объектам", — отметила она.

Управляемые авиационные бомбы могут направляться с самолетов на расстояние в несколько десятков километров с места пуска. Это предохраняет вражеские самолеты от подлета к украинским силам противовоздушной обороны, а сама бомба несет на себе очень мощный заряд и вызывает мощную взрывную волну.

Также Гуменюк отметила, что российские оккупанты увеличивают количество корабельной группировки в Черном море – их уже 10 единиц. Впрочем, по-прежнему подводный ракетоноситель остается один, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр".

"Мы помним, что с Джанкоя не доехали как раз надводные "Калибры", которые они хотели загрузить на ракетоносители, и это определенным образом отражается на формировании корабельной группировки. Ракетных носителей, которые сверхводные и могут нести на себе по восемь ракет, мы не наблюдаем долгое время, но это может свидетельствовать о том, что они, пережидая шторм, все же переснарядились тем запасом, который все еще есть в Севастополе", — резюмировала спикер ОК "Юг".

Напомним, недавно Наталья Гуменюк рассказывала, что атака беспилотников ночью может свидетельствовать о том, что российские войска сместили свой акцент на север страны.

Ночью 28 марта российские оккупационные войска нанесли удар авиационной бомбой по Белополью Сумской области. Один человек пострадал.

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