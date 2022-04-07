Несколько дней подряд в Киеве уже довоенные пробки от возвращающихся в город

Несколько дней подряд в Киеве уже довоенные пробки от возвращающихся в город

По официальной статистике, ежедневно в Украину возвращаются более 22 человек, выехавших в первые дни войны.

В Киеве еще опасно, горожан просят подождать, прежде чем возвращаться домой. Мэр столицы Виталий Кличко уже третий раз обратился к киевлянам с просьбой не спешить, потому что в пригороде еще работают саперы, сохраняется опасность воздушных атак, несколько раз в день в столице раздаются сирены. Впрочем, граждане к этим мольбам не прислушиваются: сегодня на въезде в Киев собралась восьмикилометровая пробка.

Об этом говорится в ТСН.

Пробки на въезде в Киев сейчас ежедневное зрелище. Последнюю неделю к фурам с продуктами, волонтерским авто и машинам военных здесь в большем количестве добавились – гражданские.

Также читайте Больше оружия и больше помощи: члены НАТО договорились активнее поддержать Украину

Антон уезжает в столицу на работу, семья пока в эвакуации. А Руслан везет домой родителей. Говорит, они долго его уговаривали вернуться домой, наконец он согласился.

По официальной статистике, ежедневно в Украину возвращаются более 22 человек, выехавших в первые дни войны.

Марго и его пес Куки на столичные Осокорки вернулись из Польши. Свое решение уехать Марго называет скорее – импульсивным. «Тебе просто хочется убежать, ты сам не понимаешь, что там вообще как хочется куда-то убежать подальше», — говорит девушка.

В Польше они с подругой арендовали жилье – статус временно не оформленных. Волонтери в центре помощи украинцам, а параллельно пытались – найти работу. «Есть такой сайт, там можно посмотреть сколько отзывов на одну вакансию, и в среднем это 30-40 человек», — говорит девушка.

Когда стало ясно, что работы нет, а деньги заканчиваются, Марго решила вернуться. Ехала из Куки на переводных. Первое, что сделала дома – обустроили место для сна, потому что не чувствуют себя в безопасности.

Ее компания, которая до войны занималась продажей чая и кофе, пока не работает. Она шутит, что выжить дома все равно будет проще, чем на чужбине. «У меня здесь целый шкаф, если что-то, мука есть, все у меня есть, я не пропаду», – убеждает девушка.

Паша и Маша в Киев вернулись неделю назад. В первый день войны они выехали на Запад Украины, первые взрывы застали их врасплох. Месяц они провели в Тернополе. Сначала, говорят, сидели в телефонах, каждую секунду обновляя новостную ленту. Затем дистанционно начали помогать друзьям, учредившим волонтерскую организацию. В конце концов, поняли, что в Киеве могут быть полезны. Решились вернуться – не сразу.

«Мы не знали, если мы вернемся, то как мы будем реагировать: будем ли мы сидеть в подвале, или мы сможем нормально работать. И это было главное, потому что если бы мы не смогли нормально работать, нам бы не было смысла возвращаться», — говорит пара.

Паша и Маша говорят, сейчас чувствуют себя спокойно, потому что приносят пользу. Но на случай новых атак на Киев все же продумали путь эвакуации машиной. Кроме этого, ничего особенно не планируют. «Сейчас у нас горизонт – планирование на завтра», – добавляют они.

Читайте также:

Отвоеванную технику РФ отскребли от остатков оккупантов, отремонтировали и оснащают ею целые украинские бригады

В Гостомеле внедряют жесткий комендантский час, чтобы очистить город от снарядов, мародеров и ДРГ

В Бородянке враг целил в подвале, где прятались люди, а спасать уцелевших не давал постоянными обстрелами