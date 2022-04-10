Несколько мэров погибли, похищают бизнесменов, экс-силовиков, работают пыточные — Арестович о ситуации на Херсонщине

Несколько мэров погибли, похищают бизнесменов, экс-силовиков, работают пыточные — Арестович о ситуации на Херсонщине

Украинским спецслужбам известно о трех пыточных помещениях, действующих на территории области.

Ситуация на Херсонщине тяжелая, но не критическая. Оккупанты проводят репрессии против бывших украинских силовиков, в отношении мирных жителей области — таких фактов пока не зафиксировано.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире израильского радио 10 апреля.

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По его словам, украинским спецслужбам известно о трех пыточных помещениях, действующих на территории области.

"Митинги продолжаются. В Херсонской области пытаются репрессировать представителей местного самоуправления, несколько мэров погибло, похищают бизнесменов, бывших силовиков, работают пыточные. По нашим данным, известно о трех застенках, где допрашивают, пытают и убивают. Но в целом широких репрессий против мирного населения пока незаметно", — заметил Арестович.

Он добавил, что жители области, несмотря на оккупацию, запугивание, сопротивляются оккупантам.

"На Херсонщине продолжается украинское сопротивление. Там они не могут совершать много преступлений, поскольку нет много камер, неприкованное внимание. Но по отдельным категориям — бывшие атовцы, бывшие военнослужащие ВСУ, которые не успели уехать, бывшие сотрудники Службы безопасности Украины, совершают репрессии", – сказал советник ОП.

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