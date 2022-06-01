Несколько мужчин из Киевщины после застенки и российского плена выбрались в Украину, но большинство все еще в СИЗО РФ

Несколько мужчин из Киевщины после застенки и российского плена выбрались в Украину, но большинство все еще в СИЗО РФ

Жители Киевщины попали в плен русских войск в марте, когда те захватили Дымер. Там на территории предприятия россияне устроили застенку, где в бесчеловечных условиях держали гражданских в помещении литейного цеха.

Далее пленников незаконно вывезли на территорию РФ и готовили к пожизненному заключению, но пробыли в плену более месяца, говорится в ТСН.

Односельчане Дмитрий и Владимир заходят на территорию местного предприятия в Дымере, где их содержали россияне. Под украинским флагом на проходной до сих пор стоят российские ящики из-под патронов в зенитно-ракетный комплекс. Выбиты стекла, сгорелая кровля на зданиях и покрытая снарядами территория – так сейчас выглядят помещения из литейного производства, ставшие камерой содержания для местных.

«Заводили людей с шапками на головах замотанными скотчем, руки связаны», — вспоминают волонтеры, ставшие пленниками.

Владимир и Дмитрий сознательно остались в оккупированном россиянами районе, чтобы помогать местным эвакуироваться и привозить продукты старикам. Это не понравилось кадровым русским военным, они захватили мужчин в плен.

В тогдашней застенке был один туалет на всех, вода в канистре. На стене сохранилась надпись с датой, количеством взятых в плен и как проводились допросы. В комнате без света на 20 квадратов находились четыре десятка человек. Время суток гражданские пленники различали по щели в дверях, через которую проступал свет из окна, вспоминают мужчины. «Вспоминать все дни пребывания здесь – не из приятных впечатлений и не из тех впечатлений, что хочется запомнить. Как выяснилось бригада «ВДВ» была, где-то из приморского края», — рассказывают бывшие пленники.

Формовщик Владислав единственный, кто оставался в промзоне, когда 5 марта на предприятие вошли россияне. «Пришли, разделы, документы изъяли, телефон. Под автоматами стоять мало приятного. Спросили, какое последнее желание у тебя, я говорю, что сына хочу увидеть, он у меня еще маленький», — вспоминает Владислав.

После недельного заключения Владимира и Дмитрия отправили на территорию Беларуси. «Оттуда нас завезли в Россию в Брянскую область и СИЗО. Там мы уже находились в течение месяца. Нас переодели, как их зэков, жили по тюремному режиму», – рассказывает Дмитрий.

В тот месяц издевательств и пыток мужчины вспоминать не хотят. Российские военные массово задерживали гражданских на оккупированной территории Киевщины, чтобы впоследствии обменять их на кадровых российских военных. В настоящее время в подвалах и колониях россиян могут находиться тысячи украинцев, говорят правозащитники. Пока известно о двух десятках СИЗО по всей России, где содержат наших граждан. Такую практику россияне применяют в оккупированных в Мелитополе Новой Каховке и Херсоне.

«Мы можем говорить, что на юге Украины военные ищут целеустремленно ищут бывших АТОвцев, активистов, волонтеров журналистов», — сообщает координатор медийной инициативы по правам человека Татьяна Катриченко.

«У нас есть свидетельство одного из заложников, который был в Курске и он рассказывал, что мужчина, которого он не знает фамилии, погиб там в Курске, он сидел с ним в одной камере», — рассказывает журналист медийной инициативы по правам человека Артур Прекрасно.

Однокамерники в прошлом, ныне дружат, подробностей освобождения из российского плена не высказывают, ведь до сих пор продолжаются следственные действия. Сейчас они ждут восстановления документов и радуются тому, что вырвались из территории России живыми. «Из нашей компании, скажем так, что здесь находились, только трое освобожденных. Основная масса там сейчас, в плену», – говорят они.

Пока следователи собирают материалы для Международного суда, волонтеры ищут работу. И по уже деоккупированным селениям встречают тех, кого спасали от обстрелов.

«Есть бабушка в Козаровичах, то она сейчас минимум раз в неделю звонит, хотя ее сын в плену, она меня считает своим сыном», — рассказывает волонтер.

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