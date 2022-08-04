"Несколько поколений украинцев будут ненавидеть "мирную" Россию": в Кремле пропагандистам выдали новые методички

В Кремле разработали новые методички, по которым пропагандисты с 1 августа будут объяснять причины войны против Украины.

В них говорится, что якобы "мирная" Россия была вынуждена напасть на Украину, чтобы помочь "братским народам".

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Войну России против Украины пропагандистам предлагают сравнивать с началом Первой мировой войны, когда якобы Российскую империю втянули в войну. В Кремле пропагандистам предлагают заявлять, что Россия напала на Украину из-за того, что "они своих не бросают" и "защищают братские народы от гнета".

Пропагандисты должны заявлять, что причиной войны в 2022 году являются события Революции Достоинства, когда "Крым не захотел жить во враждебной к россиянам среде и вошел в состав РФ". Что касается временно оккупированных районов Донецкой Луганской областей, пропагандисты будут заявлять, что война необходима для того, чтобы "помочь нации реализовать свое право на самоопределение".

В Кремле будут заявлять, что "США с 2014 года делали все, чтобы несколько поколений украинцев ненавидели "мирную" Россию и были готовы убивать россиян". Роль России в войне против Украины, как цинично говорится в методичке, "исключительно мирная", а на территории Украины Россия вроде бы воюет с Западом.

Также пропагандисты должны лгать, что роль США в мире скоро нивелируется и сформируется "новый мировой порядок". В Кремле же считают, что строителем этого порядка якобы будет страна-террорист – Россия.

Издание отмечает, что эти методички наштамповал Экспертный институт социальных исследований. По их словам, непосредственно курирует их составление депутат Госдумы от "Единой России" Олег Матвейчев.

Напомним, у Путина уже заявили, что Революция Достоинства была "угрозой для мирового строя".

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