Несколько ракет двигаются в направлении Житомирской области — ОВА

В четверг, 26 января, во время воздушной тревоги зафиксировано, что несколько вражеских ракет двигаются в направлении Житомирской области.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

"Несколько вражеских ракет двигаются в направлении Житомирской области. Оставайтесь в укрытиях", — сообщил руководитель области.

Бунечко настойчиво просит людей не излагать в Сеть движение ракет, работу ПВО и последствия попадания.

В Житомирской области "тревога" была объявлена в 07:46. Она уже длится больше часа.

Напомним, 26 января в Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 08:12 "покраснели" все регионы. Уже в 08:16 первые ракеты залетели на территорию Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак около 08:30 заявил о первых сбитиях ракет, которые российская армия запустила по Украине.

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