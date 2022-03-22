Несколько семей из Харьковщины собирали информацию в Винницкой области для российских кураторов

Их задерживали спецназовцы
Диверсионную группу, которая работала на россиян, задержали в Винницкой области.
Об этом говорится в ТСН
Несколько семей из Харьковщины переехали в одно из сел Гайсинского района после начала полномасштабного вторжения. Все время были на связи с российскими кураторами и передавали им информацию о воинских частях.
Задерживали диверсантов винницкие спецназовцы. Во время обысков были обнаружены компьютеры и телефоны, информация в которых доказывает преступную деятельность.
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