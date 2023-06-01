Несколько стран согласились передать свои системы Patriot Украине — Моравецкий

Польский премьер отметил, что очень важно, чтобы другие страны, у которых есть эти системы, как можно быстрее поделились ими с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с несколькими европейскими премьер-министрами вопросы поставки Украине новых систем ПВО и обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом на пресс-конференции в Кишиневе заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Интерфакс-Украина.

"Мы составили расписание этих занятий. Польша поможет Украине обучать пилотов истребителей F-16", — сказал Моравецкий.

Польский премьер отметил, что при обсуждении поставок систем противовоздушной обороны он отметил, что очень важно "чтобы другие страны, у которых есть эти системы, как можно быстрее поделились ими с Украиной".

"Могу сказать, что эта встреча была очень конструктивной и положительной. Я не хочу говорить здесь от имени нескольких премьер-министров. Но несколько премьер-министров, у которых есть системы Patriot, пообещали скорую поставку этих систем. Очень хорошие противоракетные и зенитные комплексы для Украины", — сказал польский премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал, почему россиянам так важно уничтожить систему Patriot в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ущерб американским ЗРК Patriot российской ракеты "Кинжал", а также разоблачил слабое место так называемого "супероружия" диктатора Владимира Путина.

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