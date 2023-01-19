Несколько стран точно отправят в Украину танки Leopard – министр обороны Литвы

Общее количество бронетехники, о поставках которой будет объявлено 20 января на саммите в формате "Рамштайн", составит несколько сотен.

Несколько стран объявят о планах отправить в Украину танки немецкого производства Leopard 2 в пятницу, 20 января, на встрече на авиабазе Рамштайн в Германии.

Об этом в комментарии агентству Reuters сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Некоторые страны обязательно направят танки Leopard в Украину, это точно", — заверил он после подготовительной встречи 11 стран в Эстонии.

Литовский министр добавил, что общее количество бронетехники, о которой будет объявлено в Рамштайне, будет достигать сотен.

Как известно, 20 января на американской авиабазе Рамштайн состоится встреча контактной группы министров обороны стран, являющихся партнерами Украины в противостоянии российской агрессии.

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На саммите обсудят необходимость новой военной помощи для Украины и, вероятно, объявят о поставках танков, о необходимости которых говорит президент Зеленский и командование ВСУ

Для реэкспорта из других стран НАТО немецких танков Leopard 2 требуется разрешение Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ставит условие, что отправку такой техники следует согласовывать с союзниками, прежде всего с США.

Напомним, в ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но Вашингтон пока не будет передавать свои танки Abrams.

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