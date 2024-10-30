Несколько тысяч солдат КНДР находятся в 50 км от Украины: детали от FT

Россия отправила в Курскую область около 3 тысяч военных из Северной Кореи. Они находятся в 50 километрах от украинской границы.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки.

Отмечается, что северокорейские военные были тайно перевозились гражданскими грузовиками с дальнего востока России в Курщину. Несколько сотен из трех тысяч – это спецназовцы, а остальные – регулярные войска. Их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, где они ждут дальнейших приказов командования РФ.

Издание пишет, что украинская разведка подвергла сомнению боеспособность прибывших из Северной Кореи солдат, описывая большинство из них как неопытных пехотинцев низкого ранга. Следовательно, россияне могут использовать северокорейцев как "пушечное мясо".

По информации разведчиков, северокорейские солдаты никогда раньше не покидали свою страну, не сражались в реальном бою и их опыт очень далек от современной войны. В частности, войска КНДР в России впервые увидели дроны-камикадзе, постоянно используемые на поле боя.

"Занимались ли они раньше окопной войной? Сомневаюсь", — высказался представитель украинской разведки.

Старший аналитик по обороне в Rand Corporation Скотт Бостон сказал, что такая тактика использования северокорейского контингента в войне РФ против Украины оттолкнет Пхеньян от отправления более качественно подготовленных бойцов.

Также один из украинских чиновников, комментируя вероятное использование солдат из Северной Кореи в качестве штурмовых войск, заявил, что в таком случае они будут подвергаться большему риску попадания в плен. Это, в свою очередь, разрушит возражения Москвы и Пхеньяна по поводу участия КНДР в войне в Украине.

Как сообщалось, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что пока сложно сказать , насколько войска из Северной Кореи, которые отправили на войну в Украину, являются подготовленными. Стоит дождаться, пока они покажут себя непосредственно в бою.

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