Вторжение вооруженных сил Украины на Курщину столкнулось с серьезной артиллерийской мощью российских войск, имевших 18 реактивных систем залпового огня БМ-21, 98 единиц ствольной артиллерии и 71 миномет. Несмотря на это, украинские войска успешно преодолели сопротивление.

Об этом сообщило издание Forbes.

Украинский оператор беспилотника Кригсфоршер отметил, что у российских сил была значительная огневая мощь, однако они не смогли эффективно ее применить. Ключевым фактором, сыгравшим против россиян, стала плохая разведка и уверенность в том, что украинские войска не станут атаковать на данном направлении.

Депутат российской Государственной Думы Андрей Гурулев признал, что их армии не хватало собственных разведывательных средств. Артиллерийские установки, пушки и минометы не были нацелены на возможные направления атаки, что позволило украинским войскам продвигаться быстрее, чем могла адаптироваться плохо подготовленная российская артиллерия.

Также во время операции русской артиллерии мешали помехи со стороны украинских средств радиоэлектронной борьбы. Украинские силы эффективно использовали свою артиллерию и беспилотники, а также артиллерийские ракетные системы, изготовленные в США.

В первые дни наступления на Курск украинские войска смогли глубоко проникнуть на территорию России, обходя укрепленные позиции противника и двигаясь быстро по свободным сухопутным путям. Это позволило им значительно продвинуться вперед за короткое время.

Таким образом, на поле боя возникли мелкие подвижные позиции, что усложняло для русских ведение артиллерийского огня без поражения собственных войск. Российская армия имела огневую мощь для защиты Курска, но ей не хватало координации и знаний. Украинские войска, к их чести, смогли преодолеть артиллерийское преимущество противника, считая, что растерянные артиллеристы не представляют угрозы.

Можно с уверенностью утверждать, что если украинские силы намерены повторить успех, достигнутый в начале августа, им нужно будет действовать в другом месте, кроме Курска.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ продолжили штурмы в Курской области. А также, что ФСБ не может остановить продвижение ВСУ в Курской области.

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