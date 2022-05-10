Несмотря на действия России в Киеве, есть украинцы, которые возле Мемориала Вечной Славы призывают мирится с соседом

В Украине отмечают День победы над нацизмом — в этот день в Киеве традиционно проводились массовые мероприятия возле Мемориала Вечной Славы, но в этом году из-за военного положения это запрещено.

Во время военного положения запрещено проводить какие-либо массовые мероприятия. Впрочем, городские власти Киева не запрещали людям в частном порядке прийти и возложить цветы к вечному огню, говорится в ТСН.

Полине Александровне 94 года, она участница Второй мировой войны. Отметить 9 мая для нее важно. Рассказывает, вместе с другими солдатами освобождали Киев. Поэтому женщина прекрасно знает, как выглядит террор, но сейчас даже ей сложно подобрать слова потому, что делает русская армия на украинской земле. "Гитлер этого не делал, что делает этот. Он не ровнял все города и села с землей", – говорит женщина.

А еще гордо говорит, что она украинка. «Я за свою Украину, у меня дети за Украину, я сама украинка, родом из Умани, мы отстраивали здесь все. Те, кто был за Советский союз, они и есть. Они не изменились», – говорит женщина.

Также читайте Враг забрасывает Николаев запретными кассетными бомбами и обстреливает гражданских из самолетов

В этом году у памятника почти нет людей в советской форме и представителей "бессмертного полка". Но некоторые все же приходят с теми же российскими нарративами: Россия и Украина "братские народы".

«Россия как была соседом, Украина как соседом – и остаться. Так было тысячелетиями и будет тысячелетиями, будем жить вместе, соседи есть соседи, а руководство – это другое», — говорят один из посетителей.

«Я отношусь, что народы, славяне – это братские народы. И не сами народы воюют друг против друга, они бы никогда в жизни не догадались воевать – это не от них зависит», – добавляют один из ветеранов.

А еще откровенно призывают сдаваться, потому что Россию якобы не сможем победить. «Мы же не против, что Россия – это сильный враг, что там говорить: оружие и так далее, и сильная армия. Итак, что мы ее победим? Если победим, то как мы победим, если она сильнее, а если не так, то зачем тогда терять людей? Надо мириться, потому что это самый лучший вариант», —добавляет ветеран.

Но война с Россией все же изменила многих. То, что пропагандируют одни, другие наотрез заявляют – россиянам не простят.

«С начала 2014 года, когда это начались боевые действия, когда Россия выступила как захватчик, когда они отхватили нашу территорию, Крым, начали эти военные действия в Донбассе, то не может даже быть речи. Мы никогда не простим это. Никаких разговоров о России, это наш враг навсегда», — убеждают посетители.

Читайте также:

В некоторых постсоветских странах в День победы ограничились возложением цветов, а кто-то "подыграл" Путину

Что это было: парад позора Путина 9 мая, продемонстрировавший его слабость

Лэнд-лиз подписано: как документ помог победить фашизм, и как может остановить рашизм