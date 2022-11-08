Несмотря на договоренности "зернового соглашения", Россия блокирует проход кораблей

По состоянию на 7 ноября в очереди было 88 судов, еще 18 загруженных судов ожидали инспекции.

Украинская сторона сообщает, что Россия после возобновления участия в "зерновом соглашении" блокирует проход кораблей. В настоящее время из-за действий РФ количество проверенных судов упало до 8-9 в день, несмотря на договоренность о 25-30 судах.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков.

"Сегодня мы вернулись к тем же проблемам. Совместные инспекции возобновились. Все четыре стороны участвуют в инспекции, но они запланированы сейчас в среднем только 12 в день, из которых фактически завершаются 8-9", — отметил замминистра.

Он добавил, что по состоянию на 7 ноября в очереди было 88 судов, еще 18 загруженных судов ожидали инспекции, чтобы выйти в турецкие территориальные воды.

"За три месяца работы коридора мы отправили миру 10,1 млн тонн зерновых из портов большой Одессы. Это значительный показатель в масштабах мира. Поэтому наша задача – наращивать этот объем. По итогам октября экспортировали 4,2 млн тонн. Если бы инспекции работали без задержек, было бы по меньшей мере 6 млн тонн в месяц – это реальный показатель, который может давать коридор”, – подытожил Васьков.

Россия хотела выйти из "зернового соглашения": что известно

Украина, ООН, Турция и Россия ранее договорились о разблокировании Одесского порта после того, как РФ несколько месяцев устраивала промышленный шантаж. Оттуда отправились суда с украинским зерном.

После взрывов в бухте Черноморского флота Россия обвинила Украину в том, что наше государство якобы воспользовалось "зерновым коридором", чтобы повредить российские корабли, из которых на Украину летят ракеты.

Однако после того, как ООН, Турция и Украина заявили, что продолжат действие "зернового коридора", 2 ноября российское Минобороны объявило о возобновлении своего участия в "зерновом соглашении". Там пояснили, что благодаря ООН и Турции удалось получить гарантии со стороны Украины по поводу неиспользования гуманитарного коридора для ведения боевых действий против РФ.

Турция заговорила об условиях "зернового коридора"

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