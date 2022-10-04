Несмотря на мобилизацию, РФ продолжает вербовать заключенных для ЧВК — Генштаб

Так, на оккупированной территории Луганской области, в так называемых "центрах подготовки", продолжается обучение завербованных зэков

В России продолжаются мероприятия так называемой "частичной мобилизации". Однако там продолжают вербовать заключенных в состав частных военных кампаний.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 4 октября.

Также читайте В Минобороны РФ признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге

"Несмотря на продолжающиеся мероприятия мобилизации, российская сторона не прекращает практику применения на территории Украины частных военных кампаний, укомплектованных лицами, завербованными в местах лишения свободы", — говорится в сообщении.

Так, на оккупированной территории Луганской области, в так называемых центрах подготовки, продолжается обучение завербованных зеков. После этого их отправят на линию столкновения.

По имеющейся информации, казанский центр комплектования проводит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах казанского высшего танкового командного училища.

Ранее в Генштабе сообщили об успехах контрнаступления ВСУ в Херсонской области и заявили, что оккупанты от страха все бросают и убегают.

Напомним, российский олигарх и "повар Путина" Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнера". Пригожин сделал свое заявление после того, как в Сети появилось видео, где он вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине.

Читайте также: