Несмотря на обстрелы, Харьков продолжает жить, а даже справлять свадьбу

Враг наносит все новые и новые разрушения городу.

Более полусотни снарядов только сегодня пустили на Харьковщину россияне. Каждый день под обстрелами гибнет мирное поселение. Людей вынуждены жить в подвалах и метро. Тысячи домов без газа и света.

Об этом говорится в ТСН.

Вместо квартиры дыра в доме. Ракета прилетела сюда после обеда. Жителей спасло только то, что, услышав сигнал тревоги, они успели выбежать в подвал.

А другим вражеским снарядом словно откусило кусок еще одного дома. Пять квартир превратились в груду старья. Из-под завалов спасатели извлекли тело 73-летней женщины. Знаменитый «русский мир» испытало на себе сегодня немало харьковчан.

Харьковский медик снял прилет снаряда в его больницу. Взрывной волной вынесли стекла, ранены.

Под такими обстрелами харьковчане уже 18-й день. Оккупанты не прекращают обстреливать жилые дома, больницы, школы. В Изюмщине сегодня попали в газовую станцию. Снаряд разорвал трубу. Из-за утечки газа занялось несколькометровое пламя.

Ранение получил дежурный, его доставили в больницу. Ситуация в Изюмщине остается критической. Газа, отопления и света уже неделю как нет. Часть людей из разрушенного города была эвакуирована. Другие остались, потому что не знают куда идти. Направить к ним гуманитарную помощь невозможно из-за постоянных обстрелов. Россиянам дают отпор украинские военные.

«В Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны вооруженных сил Украины сбила российский истребитель. Самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер". Истребитель оккупантов задымился и упал на территории уже РФ», — говорит глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

Уничтожать мирное население с неба – это все, на что сейчас способны рашисты. Пока ВСУ и терроборона уничтожают врага в окрестностях Харькова, люди пытаются приспособиться к новым реалиям – учатся в таких условиях даже праздновать свадьбу.

Невесте в белом платье подает руку священник, чтобы помочь вылезти из бомбоубежища. За час до венчания объявили воздушную тревогу. Невесты – Марина и Сергей – медики, уже более двух недель подряд буквально живут в больнице. Так что решили здесь и жениться.

Свадебную фотосессию производят в перерывах между обстрелами на площади Свободы. Встают так, чтобы не было видно руин. Потому что там до сих пор спасатели разбирают завалы областной администрации. Несмотря на неумолкающие обстрелы, Харьков продолжает жить.

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