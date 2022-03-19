Несмотря на обстрелы российских оккупантов, из Луганской области удалось эвакуировать 700 жителей

Также в область удалось доставить гуманитарный груз.
Сегодня, 19 марта, из Луганской области, благодаря зеленым коридорам, удалось эвакуировать 700 мирных жителей.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Впрочем, российские оккупанты нарушали "режим тишины". В частности, были обстрелы, когда происходила эвакуация жителей Попасной. К счастью, 302 жителей города находятся в безопасности.
"В автобусах много раненых попаснян от обстрелов (ранее) и людей, которые не могут самостоятельно передвигаться", – говорится в сообщении.
Из Северодонецка удалось эвакуировать 160 мирных жителей, Лисичанска – 160, Рубежного – 30. Также люди уезжали из области собственным транспортом.
Кроме этого, в Луганскую область удалось отправить пять фур с гуманитарной помощью.
Напомним, что сейчас продолжаются активные бои в Попасной и Рубежном, однако украинские защитники пытаются выбить оккупантов из городов, которые им удалось временно занять.
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