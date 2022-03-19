Несмотря на обстрелы российских оккупантов, из Луганской области удалось эвакуировать 700 жителей

Несмотря на обстрелы российских оккупантов, из Луганской области удалось эвакуировать 700 жителей

Также в область удалось доставить гуманитарный груз.

Сегодня, 19 марта, из Луганской области, благодаря зеленым коридорам, удалось эвакуировать 700 мирных жителей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Впрочем, российские оккупанты нарушали "режим тишины". В частности, были обстрелы, когда происходила эвакуация жителей Попасной. К счастью, 302 жителей города находятся в безопасности.

Эвакуация жителей Луганской области / ГСЧС Украины в Telegram

"В автобусах много раненых попаснян от обстрелов (ранее) и людей, которые не могут самостоятельно передвигаться", – говорится в сообщении.

Из Северодонецка удалось эвакуировать 160 мирных жителей, Лисичанска – 160, Рубежного – 30. Также люди уезжали из области собственным транспортом.

Эвакуация жителей Луганской области / ГСЧС Украины в Telegram

Кроме этого, в Луганскую область удалось отправить пять фур с гуманитарной помощью.

Напомним, что сейчас продолжаются активные бои в Попасной и Рубежном, однако украинские защитники пытаются выбить оккупантов из городов, которые им удалось временно занять.

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