"Несмотря на оккупацию, мы должны выжить": мэр Херсона просит денег у Кабмина

"Несмотря на оккупацию, мы должны выжить": мэр Херсона просит денег у Кабмина

Из-за российской военной агрессии бюджет Херсона потерял много поступлений.

Чтобы урегулировать ситуацию, городские власти обратились в Кабмин.

Об этом в обращении к херсонцам сообщил городской голова Игорь Колыхаев.

"Мы недополучили налог на прибыль физлиц в размере около 60,5 миллионов гривен, акцизного сбора – 10 миллионов, платы за землю – 9,8 миллиона, налога на недвижимое имущество – 10,7 миллиона, единого налога – 20 миллионов и 11,5 миллионов других налогов и сборов", — рассказал Игорь Колыхаев.

В то же время расходы города, говорит Колыхаев, составляют 138 миллионов гривен. Из них 95 миллионов идет на заработную плату бюджетникам, почти 10 миллионов на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, почти 20 миллионов тратится на содержание коммунальных предприятий.

"Поэтому мы обратились к премьеру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность дополнительной дотации для Херсона, чтобы перекрыть дефицит бюджета. Город должен жить и работать. Несмотря на оккупацию, мы должны выжить и обеспечивать жизнедеятельность Херсона. Это сейчас задача номер один", — сказал Колыхаев.

Читайте также": Ситуация на Херсонщине: оккупанты запугивают население и ускоряют создание псевдореспублики

Ранее Колыхаев сообщил, что во временно оккупированной Херсонской области ситуация становится более сложной. Мирные жители покидают регион.

В оккупированной части Херсонской области захватчики ускорили подготовку "референдума" для провозглашения "ХНР". Дату фейкового "волеизъявления" ВС РФ назначили на 27 апреля.

Однако намерения оккупационных сил назначить нового "руководителя" Херсона проваливаются потому, что у них не получается найти соответствующего кандидата.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области российские оккупанты стали в оборону и удерживают группировки на правом берегу. Тем не менее, они планируют сдать город.

"В Херсонской области они (оккупанты, – ред.) давно встали в оборону. Удерживают небольшую группировку на правом берегу, которую подгрызают наши войска. Проблема в том, что там перерезана ирригационными каналами местность, из-за которой очень тяжело наступать, форсировать, перебираться. Это нашим войскам нелегко дается", – рассказал Алексей Арестович.

Читайте также: