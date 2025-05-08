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Несмотря на "перемирие", есть активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении
В прифронтовых регионах растет угроза авиаударов, в Сумской области объявлена воздушная тревога.
В ночь на 8 мая 2025 года зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", - говорится в сообщении.
В Сумской области объявлена воздушная тревога.
"Пуски управляемых авиационных бомб враждебной тактической авиацией на Сумщину", - добавили затем в ВС ВСУ.
Напомним, что ранее в ВСУ прокомментировали инициативу Путина .
Во время "прошлого перемирия" на фронте изменений практически не было: на северных направлениях наблюдали перегруппировку войск РФ, но на Покровском, Торецком, Краматорском и Новопавловском направлениях затишья не было.