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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

Несмотря на "перемирие", есть активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении

В прифронтовых регионах растет угроза авиаударов, в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 8 мая 2025 года зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", - говорится в сообщении.

В Сумской области объявлена воздушная тревога.

"Пуски управляемых авиационных бомб враждебной тактической авиацией на Сумщину", - добавили затем в ВС ВСУ.

Напомним, что ранее в ВСУ прокомментировали инициативу Путина .

Во время "прошлого перемирия" на фронте изменений практически не было: на северных направлениях наблюдали перегруппировку войск РФ, но на Покровском, Торецком, Краматорском и Новопавловском направлениях затишья не было.

Дата публикации
Количество просмотров
21
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