Война еще продолжается, а уже восстанавливают инфраструктуру: за месяц возвели железнодорожный мост в Ирпень

Война еще продолжается, а уже восстанавливают инфраструктуру: за месяц возвели железнодорожный мост в Ирпень

На железнодорожной линии Киев-Ковель снова курсируют грузовые и пассажирские поезда и сегодня — запущены регулярные электрички.

Мост через реку Ирпень восстановили всего за месяц, пока правда только один путь, но в «Укрзализници» уверяют, что этого достаточно для нормального движения, говорится в ТСН.

Каждый день до вокзала в Ирпене, до войны, курсировало несколько десятков пассажирских и грузовых поездов. И еще столько же – электричек.

Это направление — это железнодорожный путь Киев-Ковель, построенный в 1901 году, как стратегический. Такую же важность она сохраняет и по сей день, потому что один из путей сообщения с Западом страны, а значит и возможность перевозки любого обеспечения.

Только в Ирпене железной дорогой пользуются до 65% жителей, говорит глава города. «Он спасал жизнь. Мы через этот мост, с помощью "Укрзализныци" вывезли 25 тысяч наших жителей», — рассказывает он.

А дальше Буча, Ворзель, Бородянка — только на этих отрезках восстановить еще нужно 4 меньших переправы, чем эта, 45 объектов железнодорожной инфраструктуры, 19 километров контактной сети, и тяговую подстанцию в Буче. «Несмотря на то, что эта ужасная война продолжается, по инициативе президента началось возобновление. Люди должны почувствовать, что государством действительно делается все, чтобы возвращалась нормальная жизнь», – говорит руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Не железнодорожная инфраструктура счет идет на сотни. Задействованы как строительные фирмы так и специальные, как Государственная служба транспорта, которая восстанавливала переправы в Романовке, на Варшавском шоссе или у стоянцев — на Житомирской трассе.

Сколько точно уничтоженных мостов, автомобильных и железнодорожных счетов еще ведется. «Их сотни, всего по стране, у нас более 300 мостов, которые во время этой войны были разрушены. Поэтому мы сейчас говорим о десятках восстанавливаемых мостов и восстанавливаем временными решениями, быстрыми. Но действительно еще много работы впереди», — отмечает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

На железнодорожной линии "Киев-Ковель" возобновили регулярные перевозки

Здесь же на линии Киев-Ковель, впервые с конца марта, заработали регулярные грузовые и пассажирские поезда, а также дважды в сутки электрички.

Через несколько дней в расписании электричек добавится еще десять маршрутов, а в пассажирских перевозках — три международных направления.

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