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Несмотря на санкции, Россия продолжает закупать оружие западных производителей

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Несмотря на санкции, Россия продолжает закупать оружие западных производителей

Санкции

После начала полномасштабной войны Россия нарастила закупку оружия некоторых западных производителей.

Российские предприятия продолжают закупать оружие у Европы и США, несмотря на санкции, которые были клевете еще в 2014 году.

Об этом информирует Correctiv.

Журналисты издания выяснили, что Россия импортировала около 7300 единиц западного огнестрельного оружия после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, россияне закупили снайперские винтовки и около восьми миллионов патронов от западных производителей.

Россия импортировала оружие от следующих производителей: американские Smith & Wesson, Barrett Firearms и Desert Tech, австрийские Glock и Steyr Arms, а также немецкие компании Merkel Jagd-und Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck, RWS, Ruag Ammotech, Blaser и другие.

Специалисты провели расследование и установили, что часть этого оружия была использована на войне в Украине. Боевики террористической группировки "Вагнер" использовали оружие от Desert Tech, а бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин позировал на фотографиях из Glock и AR-15. Также россияне используют карабины Blaser R8.

Россия закупает оружие через третьи страны. После начала полномасштабной войны РФ нарастила закупку оружия из Германии в ОАЭ, Хорватию, Венгрию, Казахстан, Северную Македонию, Польшу и Узбекистан.

Напомним, ранее сообщалось, что Немецкие компании внесли в список спонсоров войны, их станки производят в РФ компоненты для Су и МиГ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия стремится получить от Ирана ракеты малой и большой дальности.

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Дата публикации
Просмотры
297
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