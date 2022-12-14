Несмотря на санкции, Россия продолжает закупку западных микрочипов — Reuters

Все закупки проходят через специально созданные фирмы-посредники
Россия в 2022 году закупила у западных стран микрочипов по меньшей мере на $777 млн в обход санкций, введенных за агрессию против Украины.
Об этом сообщает издание Reuters.
"По данным российской таможни, за семь месяцев до 31 октября в Россию поступило компьютерных и других электронных компонентов на сумму не менее 2,6 млрд долларов. По меньшей мере, 777 миллионов долларов из этих продуктов было произведено западными фирмами", – отмечает издание.
Россия закупила продукцию компаний Texas Instruments Inc, Analog Devices Inc, Infineon AG, AMD и Intel Corp.
Все закупки проводились через фирмы-посредники, созданные в марте в Турции и Гонконге.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания ввела новые санкции против РФ и Ирана.
Также мы ранее информировали, что в Брюсселе анонсировали новый пакет санкций против РФ.
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