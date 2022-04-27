Несмотря на угрозу, херсонцы выходят на протесты и не дают оккупантам отважиться на референдум о "ХНР"

Несмотря на угрозу, херсонцы выходят на протесты и не дают оккупантам отважиться на референдум о "ХНР"

Херсонцы снова поразили своей невероятной отвагой, потому что под прицелами автоматов российских военных и с риском для жизни снова вышли на митинг, чтобы заявить Херсон – это Украина.

Город уже два месяца во временной оккупации. Рашисты неоднократно заявляли, что хотят создать в области фейковую «ХНР», а для этого провести так называемый референдум, но до сих пор на это не решились, говорится в ТСН.

На центральной Площади Свободы в Херсоне после нескольких недель перерыва снова митинг, и хотя людей меньше, чем раньше, вышли самые смелые. И почти сразу оккупанты сразу забрасывают их шумовыми гранатами и распиливают газ. Люди вынуждены расходиться.

Одной женщине шумовую гранату бросили прямо в спину, ее с ожогами и травмой легких забрала скорая. Кроме нее еще есть трое пострадавших – один с переломом, двое с ожогами дыхательных путей.

Референдума за создание «ХНР», о котором анонсировался ранее, сегодня не было, и будет ли он вообще, пока неизвестно. Непонятно и как дальше будет жить город, потому что накануне российские военные захватили помещение горсовета. Мэр Игорь Колыхаев заявил, что от сотрудничества с ними отказался. «Я пригласил в Офисе президента подробную инструкцию, что делать в этом случае мне и моим коллегам. До разъяснения остаюсь на удаленном доступе, чтобы координировать вопросы жизнедеятельности города по мере своих сил», – говорит он.

Оккупанты объявили имя предателя, который согласился сесть в кресло мэра – это Кобец Александр Юрьевич – его в городе никто не знает, в Интернете нет даже его фото. Известно только, что он — бывший работник КГБ и СБУ. А главой области рашисты называют Владимира Сальдо, который трижды был мэром Херсона, нардепом от «Партии регионов», а ныне депутат горсовета от собственной партии "Блок Владимира Сальдо". Колаборантам светит до 12 лет лишения свободы.

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