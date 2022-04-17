Несмотря на угрозу обстрелов, киевляне смогли посвятить иву и паски: люди просили у Бога мира

Несмотря на угрозу обстрелов, киевляне смогли посвятить иву и паски: люди просили у Бога мира

Военные в церкви просят о выдержке – большинство впервые в церкви с начала войны.

Дефицитная ива, полупустые церкви и восстановленный после пожара костёл с гуманитарной помощью. Сегодня в столице – святят иву верные восточному обряду и празднуют Пасху верующие западного обряда. Празднованием пыталась помешать погода, которая сегодня в столице сменялась от мощного дождя до обильного снега и весенней солнечной погоды.

Об этом говорится в ТСН.

У станции метро обычно десятки продавцов обрядовой ивы, но сегодня одна только Оксана. «Это единственная женщина, которую я нашла на всем базаре», — говорит покупательница.

Немногочисленные покупатели покупают веточки по 20 гривен и рассказывают о чем будут просить Бога. «Чтобы мирное небо было, чтобы дети были живы, да им Бог помогает, они защищают нас», — говорит одна из женщин.

«За мир, чтобы они все здоровы», – со слезами добавляет другая.

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Военные в церкви просят о выдержке – большинство впервые в церкви с начала войны. «Чтобы дал нам силы пройти все эти испытания», – говорит боец.

Андрей вместе с вербой решил посвятить и флаг «Для нашей страны это самый главный оберег», – добавляет военный.

Под заснеженным Владимирским людей в десятки раз меньше обычного, но символы праздника купить проще, иву привезли издалека. Теперь ее укрыл снег, в народе говорят, что по приметам, на хороший урожай.

А для католиков уже Пасха. В костеле святого Николая, который в сентябре пылал, праздничная молитва. Пасхальная служба в костеле в этом году и вообще необычная, кроме того, что он пережил и выдержал пожар, стал складом гуманитарной помощи — сюда несут еду, медикаменты, детские игрушки.

Святыни внутри скорее напоминают блокпост на дороге. Верующие утверждают, что обстрелов не боятся. «Бог нас защитит, сегодня Пасха, Бог сошел для спасения людей», – говорят верующие.

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В храмах русской православной церкви в Украине съемки ТСН не разрешили.

В Михайловском златоверхом в это время молятся и о тех, кто борется, и о тех, кто страдает от войны. «Мы должны молиться за сохранение украинского государства, за наше войско, за находящихся в плену, за тех, кто в оккупации и за каждого из нас», — отмечают священники.

«Сегодня Христос говорит, что у каждого человека есть возможность жить вечно. Перед своими страданиями, перед Вербным воскресеньем Христос оживил Лазаря и тем самым показывает, что воскресение возможно для каждого человека. Важно преподнести молитвы, где бы ни были, еще придет время», — говорит протоиерей Михаил Емельян

Верующих причащают, иву освящают – сначала в храме, а затем и на улице под праздничные перезвоны.

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