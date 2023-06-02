Несмотря на заявления Пригожина: Гиркин пожаловался на большие потери россиян в "мясных штурмах"

По его словам, ВСУ полностью вывели из строя свой главный ударный корпус ЧВК "Вагнер"

Российский террорист Гиркин в очередной раз подверг критике российское командование за неудачи на фронте. В частности, он обеспокоен тем, что армия РФ обескровлена большими потерями из-за провальных "мясных штурмов" и имеет низкий боевой дух.

Об этом бывший так называемый министр обороны "ДНР" заявил в новом видео.

Он рассказал, что ВСУ полностью вывели из строя свой главный ударный корпус, ППК "Вагнер", несмотря на заявления Пригожина.

"Но и другие части и подразделения, как участвовавшие в Бахмутском сражении, так и сражавшиеся в районе Авдеевки, Марьинки, Угледара, понесли серьезные потери в живой силе и технике. И сейчас они достаточно сильно ослаблены", – жаловался Гиркин.

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Он добавил, что растет вероятность того, что противник нанесет удар именно в этом направлении.

Накануне террорист Игорь Стрелков-Гиркин возмущается тем, что украинские военные точно и методично уничтожают врага не только на фронте, но и в тылу.

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