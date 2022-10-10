Несокрушимые: во время ракетных обстрелов киевляне поют на всех станциях метро (видео)

Сегодня в столице Украины ракетные обстрелы заставили киевлян спуститься в укрытие. Многие во время воздушной тревоги находятся в метро.

Утро 10 октября началось с обстрелов крупных городов Украины. Во время воздушной тревоги киевляне спускаются в метро, где демонстрируют свою несокрушимость и силу духа.

Украинские песни раздаются почти на всех станциях, где люди находятся во время воздушной тревоги.

Мы собрали для вас лучшие песни киевлян в эти сверхтяжелые для нашей страны минуты.

Сегодня утром 10 октября после объявления масштабной воздушной тревоги Россия нанесла ракетный удар по Киеву.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, российские ракеты атаковали четыре района Киева: Шевченковский, Святошинский, Голосеевский и Деснянский.

Читайте также: