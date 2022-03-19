Несокрушимый народ: каждый день в Николаеве мужчина с балкона играет на саксофоне гимн Украины (видео)

После исполнения выкрикивает: "Слава Украине!"
Украинский дух не сломать. Каждый день в Николаеве мужчина со своего балкона играет на саксофоне гимн Украины.
Видео опубликовало "Общественное Николаев".
Каждый день настоящий патриот страны в 12:00 выходит на балкон с музыкальным инструментом и начинает играть гимн Украины. После исполнения выкрикивает: "Слава Украине!"
Отметим, в Николаеве российские войска продолжают обстрелы по гражданским домам, однако по состоянию на 19 марта оккупанты начинают отступать от города.
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