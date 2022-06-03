Несокрушимый шкафчик и уцелевший кот: символы, ознаменовавшиеся за 100 дней войны

За 100 дней войны у украинцев появились символы несокрушимости и стойкости, любви и самопожертвования украинцев, героического сопротивления и смелости.

Кухонный шкаф на четвертом этаже, казалось, единственное, что уцелело в разрушенном доме в Бородянке. Сюда в начале марта российские оккупанты сбросили две авиабомбы. Владелице квартиры Надежды Сватко пришлось уехать, но ее разыскала ТСН.

Женщина тогда рассказала, что шкаф повесил младший сын, которого уже несколько лет назад не стало. То что уцелел шкаф – для нее самой очень символично – она тоже должна держаться. «Выдержать нужно все на свете. Ну что ж я сделаю, ничего не вернешь. Обязательно будет мир. Победа за нами», – заверила Надежда.

Устоявшийся кухонный шкаф первым заметила фотография «Суспільного» Елизавета Серватинская. Ее фотограф разлетелась соцсетями и стала символом устойчивости украинцев. В сети сразу появились бодрящие мемы со шкафчиком, который выдержал бомбардировку. А потом заметили, что уцелел и петушок из васильковской майолики, которая славится на весь мир.

После выхода сюжета ТСН с Надеждой Дмитриевной связалась мебельная фирма. Они договорились сделать ей кухню в новом доме, после победы. А уцелевший шкафчик вместе с петушком забрали в музей.

На этой улице Центральной в Бородянке — украинцы заметили еще один символ нашей несгибаемости. Кошка, застрявшая на седьмом этаже разрушенного дома и проведшая там почти 2 месяца.

Зайти в дом по лестнице, чтобы спасти животное, было невозможно. На помощь волонтерам пришли спасателей. И после нескольких неудачных попыток подступиться к разрушенному дому — спасли кошку.

"Котик забился в одном углу, но увидев, что к нему приближаются люди, он сам пришел в руки", — рассказывали спасатели.

Обессиленную, но несгибаемую кошку из Бородянки стали называть "лицом народа", потому что она держалась, несмотря ни на что. Благодаря огласке нашлись и ее владельцы. И рассказали – они ее не бромили, это она скрылась и они не могли ее найти, когда уезжали.

Символом любви и самопожертвования стала Мария Ефимовна из Горенки. Звездой соцсетей ее сделала фотография Олега Переверзова. Женщина кутала свою собачку в платок, чтобы он не пугался обстрелов.

Кутала собачку в платок, чтобы не боялся: история бабушки из популярного фото

Марии предлагали эвакуироваться, но для Бони места не было, поэтому она решила остаться дома и вместе с собачкой пряталась от обстрелов в подвале. «Она мне как ребенок, мне ее так жалко, что я вам рассказать не могу. А какая она умна», — рассказывала Мария.

А символом нашего героического сопротивления – уже в первый день полномасштабного наступления стали наши пограничники, которые указали, куда должен идти русский корабль. Впоследствии это событие и выражение запечатлели на марке.

Через два дня после введения этой марки в обращение российский крейсер "Москва" пошел ко дну. Разве не символично? Каждый украинский за эти 100 дней войны нашел для себя свой символ, свой оберег и свой хороший знак.

Для журналистов им стал телевизор, который остался невозмутимо висеть на стене. Мы держимся так же, как он. И верим: настанет день, когда его включат, чтобы наконец-то услышать важнейшую новость — Украина победила.

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