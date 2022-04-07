Несоразмерны со злом в Буче: Зеленский прокомментировал новые санкции против РФ

Несоразмерны со злом в Буче: Зеленский прокомментировал новые санкции против РФ

Зеленский продолжит настаивать на полной блокировке российской банковской системы от международных финансов и нефтяном эмбарго.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новый пакет санкций против России, принятый 6 апреля западными державами.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении ночью 7 апреля.

Так, теперь блокируются новые инвестиции в Россию, применяются ограничения против нескольких системных банков в России, добавляются персональные санкции, а также есть и другие ограничения.

"Этот пакет выглядит эффектно. Но этого мало. Но все же вряд ли его можно назвать соразмерным с тем злом, которое мир увидел в Буче. С тем злом, которое продолжается в Мариуполе, в обстрелах Харькова, в попытке России начать новое глобальное кровавое наступление на Донбассе", – сказал он.

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Зеленский продолжит настаивать на полной блокировке российской банковской системы от международных финансов. Также он продолжит настаивать на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти.

Президент подчеркнул: именно нефтяной экспорт – одна из основ российской агрессивности.

"Одна из основ того, что руководство России может позволить себе относиться несерьезно к переговорам о прекращении войны и об освобождении украинской территории", – пояснил глава государства.

Зеленский обратил внимание, что некоторые зарубежные политики сейчас все еще не могут определиться, как ограничить поток нефтедолларов и нефтеевро в Россию, чтобы не поставить под удар собственные экономики. Он убежден, что эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено.

"Формат будет найден. Вопрос лишь в том, сколько еще украинцев, сколько еще украинок российские военные успеют убить, чтобы вы, некоторые политики – и мы вас знаем, где-то одолжили себе немного решимости", – отметил глава государства.

В завершение Зеленский поблагодарил Казначейство США за приостановление возможности России использовать счета в американских банках и соответствующие активы для обслуживания долга.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 42 дня войны

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после событий в Буче в мире всерьез меняется отношение к современной России.

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