Несовершеннолетние, пенсионеры и криминалитет: кто попадает под принудительную "мобилизацию" в ОРДЛО

Несовершеннолетние, пенсионеры и криминалитет: кто попадает под принудительную "мобилизацию" в ОРДЛО

Жителей ОРДЛО останавливают на улицах специального созданные "патрули".

Боевики насильственно забирают в ряды незаконных вооруженных формирований жителей оккупированного Донбасса. В частности, террористы принудительно "мобилизуют" пенсионеров, несовершеннолетних юношей и представителей криминалитета.

Об этом информирует оперативно-тактическая группировка "Восток".

Отмечается, что оккупанты забирают всех попадающих в их поле зрения: людей с заболеваниями, представителей криминалитета, пожилых людей и даже несовершеннолетних. Отказывающимся угрожают реальными тюремными сроками.

"Важно, чтобы будущее пушечное мясо, а именно такое отношение оккупационных властей к гражданам, могло держать в руках оружие", — пишут в ОТУ "Восток".

Нашим военным стало известно, что жителей ОРДЛО останавливают на улицах специальное создание "патрули". На всех пунктах выезда за пределы оккупированного Донбасса всех мужчин забирают и отправляют в пункты сбора на специально подготовленных военных автомобилях. Также были зафиксированы случаи, когда людей заманивали под видом так называемой "эвакуации".

Напомним, 18 февраля боевики устроили 53 обстрела в Донбассе. Под удары попали 30 населённых пунктов.

В этот же день внезапно предводители боевиков заявили о принудительном вывозе жителей ОРДЛО в Россию. После принудительного вывоза население в ОРДЛО объявили "мобилизацию".