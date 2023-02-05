Неспокойная ночь в регионах: в Сумской области 26 "прилетов", а Донецкую область накрыли кассетными снарядами

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать. Ситуация в регионах на 5 февраля по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки один обстрел по Черниговскому району, из минометов. Также зафиксировано 2 случая сброса боеприпасов из БПЛА, Корюковский район. Без потерь и разрушений.

Сумщина: сегодня утром минометный обстрел Зноб-Новгородской ТГ. Без потерь и разрушений.

Утром минометный обстрел Зноб-Новгородской ТГ. Без потерь и разрушений.

Вчера в течение дня враг совершил обстрела 4 территориальных громад области: Белопольской, Новослободской, Великописаревской. Было зафиксировано 26 "прилетов". Без жертв.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Красное, Волшебное, Ольговское, Полтавка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Щербаки, Малиновка, Новоандреевка, Белогорье, Железнодорожное, Каменское, Степное. Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Подробная информация уточняется.

Днепропетровщина: под ударом снова была Никопольщина, в течение дня враг ударил дважды из тяжелой артиллерии. Вражеские снаряды прилетели в Красногригорьевскую и Марганецкую громады. Без жертв. Повреждена линия электропередач. Последствия обстрелов еще выясняются.

Харьковщина: на Слобожанском направлении в течение суток враг обстреливал населенные пункты: Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Большой Бурлук.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов: Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное.

В результате артобстрела Купянска повреждено админздание Купянского филиала ГУ "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины". Также в городе повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В Волчанске есть попадания в частные жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Без жертв.

Луганщина: враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Кременной и Шипиловки. На Купянском направлении россияне обстреляли из танков и артиллерии районы Новоселовского и Стельмаховки. На Лиманском направлении огневое влияния испытали Макеевка, Площадка, Невское, Червонопоповка и Диброва в Луганской области. Ситуация в области остается сложной.

Донетчина: активные боевые действия вблизи Угледара, Бахмута и Соледара. Вблизи Соледара интенсивные обстрелы Парасковеевки, Раздолевки, Васюковки.

Вчера обстрел Часового Яра кассетными боеприпасами. Многочисленные повреждения многоквартирных и частных домов, помещения промышленного предприятия, поврежден газопровод среднего и низкого давления.

Два артиллерийских обстрела Курахового: прямое попадание в здание магазина в центре города, поврежденные многоэтажки и частные дома, линии электроснабжения.

Ночью — два ракетных удара по Дружковке, повреждение 5-этажного многоквартирного жилого дома и еще, по меньшей мере, 5 многоэтажек, разрушен детский сад. По меньшей мере, 5 гражданских ранены.

Утром произошел обстрел села Соловьево Очеретинской громады, в результате чего повреждены 2 дома. Без жертв.

В Донецкой области за сутки: 4 погибших, 11 раненых.

Одесская область: в результате масштабной аварии на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго" в Одесской области со вчера Одесса и часть Одесского района временно обесточены. Продолжаются работы по устранению аварии и ее последствиям. Задействованы все службы и средства. По состоянию на ночь и утро света пока нет почти 500 тысяч абонентов.

Николаевщина: вчера днем и сегодня ночью враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера враг производил обстрел из артиллерийской системы по Куцурубской громаде. Разрушений и пострадавших нет.

Херсонщина: оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. По информации ГШ ВСУ, в очередной раз обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись обстрелам Антоновка и Херсон. Также в течение суток под ударом были многие деревни, в частности Ивановка, Гавриловка, Никольское, Новоалександровка, Веселое и другие.

В общей сложности за прошедшие сутки из-за агрессии РФ ранения получил один человек, еще один — погиб.

Херсон содрогается от взрывов, прямое попадание в "Эпицентр"

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