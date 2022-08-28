Неспокойная ночь в Славянске и Краматорске: в результате обстрелов повреждены жилые дома

В ночь на 28 августа оккупанты снова обстреляли Славянск – повреждено 8 многоэтажек, один из снарядов попал во двор школы, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Посреди ночи под обстрел попал также Краматорск – россияне целили в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой. Информация о пострадавших пока не поступала.

"Последствия этих обстрелов могли быть значительно страшнее, если бы жители пострадавших домов не были вовремя эвакуированы. Эвакуация спасает жизнь", — отметил он.

Фото: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

Напомним, в течение суток оккупанты снова обстреливали Николаевскую область, повреждена гражданская инфраструктура, есть раненый.

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