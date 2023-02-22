Неспокойная соседка: может ли РФ захватить Молдову и что будет с Приднестровьем

По мнению эксперта, РФ не сможет высадить десант в Молдове, ведь для этого агрессорке нужно будет пересекать украинское воздушное пространство.

Военный обозреватель Денис Попович прокомментировал заявление молдавского премьера, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и оценил угрозы для этой соседки Украины со стороны РФ

Об этом информирует FREEДОМ.

Эксперт отметил, что подобная десантная операция так или иначе приведет к тому, что самолеты, которые будут перебрасывать десант, должны проходить через территорию Украины.

"А на территории Украины с ними особо церемониться не будут. Главная опасность для Молдовы – наступление со стороны Приднестровья ", – считает Попович.

Он напомнил, что в Приднестровье до сих пор находится российский контингент (один российский батальон в составе 412 человек и два батальона воинской части №13962, из примерно 1,5 тыс. военных для охраны боеприпасов в селе Колбасная. — Ред.). так или иначе, может быть для чего-нибудь использован.

Однако наступать оттуда россиянам было бы очень тяжело. Потому что этот контингент не располагает тяжелой техникой. А преебросить ее в непризнанный анклав оккупантам пока невозможно.

Но как определенный хаб, как место для того, чтобы проводить диверсионные мероприятия, чтобы расшатать ситуацию в этом регионе, Приднестровье России очень подходит, говорит обозреватель.

"Хотя подобные вещи уже поднимали в апреле прошлого года, Приднестровье рассматривали как точку напряжения. Но тогда приднестровская элита достаточно серьезно сказала, что не хотели бы ввязываться в войну. Так или иначе, нужно следить за этой ситуацией, поскольку мы видим, что там какие-то события нарастают", — подытожил Денис Попович.

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