Неспокойные сутки на Донбассе: боевики били из тяжелого вооружения по всем направлениям

Неспокойные сутки на Донбассе: боевики били из тяжелого вооружения по всем направлениям

Раненых и погибших среди украинских бойцов нет.

За прошедшие сутки, 25 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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В частности, враг стрелял:

В сторону Луганского противник трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Авдеевки враг совершил два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Вблизи Лебединского русские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Южного обстрел производился из стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Позиции наших защитников у Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Попасной и Новоалександровки враг вел огонь из гранатометов разных систем.

Около Красногоровки оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

В районе Светлодарска обстрел производился из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

Bloomberg опубликовал данные разведки США о том, что россияне могут зайти в Украину из Крыма, востока и Белоруссии.

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