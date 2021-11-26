Неспокойные сутки на Донбассе: боевики били из тяжелого вооружения по всем направлениям

Раненых и погибших среди украинских бойцов нет.
За прошедшие сутки, 25 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В частности, враг стрелял:
- В сторону Луганского противник трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.
- В направлении Авдеевки враг совершил два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.
- Вблизи Лебединского русские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм.
- В районе Южного обстрел производился из стрелкового оружия.
- Недалеко от Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
- Позиции наших защитников у Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- В сторону Попасной и Новоалександровки враг вел огонь из гранатометов разных систем.
- Около Красногоровки оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
- В районе Светлодарска обстрел производился из станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.
Bloomberg опубликовал данные разведки США о том, что россияне могут зайти в Украину из Крыма, востока и Белоруссии.
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