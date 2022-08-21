Неспособны выиграть в войне: политолог объяснил, как влияет "хлопок" в Крыму на россиян

Россияне начинают отдавать себе отчет, что не могут победить в войне, которую сами и начали.

Отрицательно на граждан страны-агрессорки влияют также и взрывы в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

Российский политолог отмечает, что взрывы в оккупированном Крыму негативно влияют на общественность в России. Жители страны-агрессора начинают отдавать себе отчет, что они не могут победить в войне, которую сами и начали.

Галлямов считает ошибочным утверждением о том, что россияне сплачиваются вокруг власти. На самом деле, жители России любят "победы над врагом". Сейчас россияне пугаются, что их страна может стать изолированной в мире.

"Даже самый упрямый российский патриот в глубине души догадывается, что, как бы он ни верил в величие России и ничтожество всех остальных, но выиграть у всего мира невозможно", — заявил Галлямов.

Поэтому Кремль сейчас ищет "дружественные" страны в Африке.

Напомним, в результате России против Украины Владимир Путин теряет популярность и власть. Поэтому российский диктатор сейчас усиливает влияние силового блока, который с помощью террора, может организовать Путину победу на следующих выборах.

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