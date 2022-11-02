"Несправедливое" отключение: почему свет выключают не по графику и не всем – объяснение эксперта

Эксперт рассказал, почему в некоторых домах долго нет электроэнергии, а кого-то совсем не отключают.

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" не применяет графики отключений и не указывает, каких потребителей и когда отключить. Решение, где именно применять графики отключений, принимает облэнерго.

Об этом рассказал член правления Укрэнерго Алексей Брехт в интервью изданию SPEKA.

"Важно понимать, что диспетчер "Укрэнерго" у себя на экране монитора не видит конкретных потребителей или каких-либо заведений или учреждений. Он видит объем потребления в мегаваттах по стране, или в конкретном регионе. Когда диспетчер видит, что потребление будет превышать возможности существующей генерации или сети он отдает команду операторам распределительных сетей, то есть облэнерго, применить график аварийных отключений и сообщает им объем ограничений в мегаваттах", – пояснил он.

Брехт объяснил, что графики, которые составляют облэнерго ежегодно заранее, соглашаются с местными органами власти, приходятся в "Укрэнерго" и внедряются приказом Минэнергетики Украины. "Укрэнерго" дает команду по применению графика аварийных отключений на определенный объем мегаватт, а облэнерго отключает группы потребителей поочередно.

И именно облэнерго решает, какие потребители, в какой очереди будут отключены от электроэнергии.

Эксперт напомнил, когда потребление превышает генерацию – это уже аварийные отключения, и у облэнерго есть всего 10-15 минут, чтобы снизить потребление до уровня, который довел до него диспетчерский центр.

"К тому же, в больших городах, например, есть потребители, заживленные от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты, которые нельзя отключать. Поэтому возникает и определенная "несправедливость" и дискомфорт, который чувствуют некоторые украинцы", – отметил он.

Брехт также рассказал, что на прошлой неделе "Укрэнерго" вместе с Офисом президента, Минэнерго и облэнерго поработали над тем, чтобы изменить аварийные графики отключений на плановые.

"Диспетчерский центр будет сообщать объем ограничения облэнерго с сегодня на завтра. Поэтому распределительные компании смогут применить графики, более равномерно распределяющие отключения между потребителями, и смогут более четко их соблюдать. Надеюсь, уже на этой неделе для украинцев уменьшится дискомфорт и люди смогут больше планировать свой день", — подытожил член правления "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

В Украине продолжаются стабилизационные отключения света в результате повреждений объектов критической инфраструктуры Россией.

Начиная с 10 октября, почти каждый понедельник Россия атакует ракетами и дронами-камикадзе критическую инфраструктуру в городах Украины.

В среду, 2 ноября, с утра введены в действие графики почасовых отключений в Киеве и семи областях – Киевская, Черниговская, Черкасская Житомирская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Украинцы призывают экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы.

ДТЭК также обновил график стабилизационных отключений света – они будут применяться в три очереди.

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