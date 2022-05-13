"Несут большие потери": Залужный объяснил, почему Россия прибегает к использованию сверхзвуковых ракет

"Несут большие потери": Залужный объяснил, почему Россия прибегает к использованию сверхзвуковых ракет

Россия начала активно использовать сверхзвуковые ракеты, потому что украинские защитники уничтожают авиацию оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал применение РФ сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет в телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в своем Фейсбуке.

По словам главнокомандующего, ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по украинским объектам гражданской инфраструктуры.

"В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам", – говорит Залужный.

Он подчеркивает, что 12 мая по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу оккупанты применили 12 крылатых ракет, две из которых удалось сбить с ПЗРК Стингер.

"Одной из причин перехода противником этой тактики является отказ от применения авиации, которая несет большие потери", — пояснил Залужный.

Напомним, 12 мая, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, в результате чего возник пожар.

Россияне обстреляли Кременчуг – часть ракет взорвалась на территории нефтеперерабатывающего предприятия

Читайте также: