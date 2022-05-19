Несут потери и не получают деньги: в Генштабе сообщают о деморализации оккупантов

Российские оккупанты деморализованы.
Обещанные властями РФ выплаты за войну против Украины они не получают.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся. Личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины. Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск", – рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Напомним, что киевская терроборона овладевает новейшим оружием от партнеров, чтобы не только остановить врага, но и идти в наступление.
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