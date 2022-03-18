"Нет безопасного населенного пункта": Гайдай о ситуации в Луганской области

"Нет безопасного населенного пункта": Гайдай о ситуации в Луганской области

В область тяжело доставлять гумгрузы.

Ситуация в Луганской области сложная, потому что обстрелы не прекращаются во всех населенных пунктах региона.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в интервью РБК.Украина.

"Нет безопасного населенного пункта. Относительно гуманитарного вопроса – вся критическая инфраструктура полностью разбита. Ремонтники пытаются из последних возможностей как-то скручивать, опрокидывать, подключать. Но с каждым днем это удается труднее и хуже, потому что разбиваются подстанции, разбиваются генераторы, разбиваются насосные станции”, — сказал глава региона.

По его словам, в область тяжело доставить гуманитарные грузы, поскольку обстрелы России не прекращаются. Также тяжело вывези местных жителей в безопасные места.

"Один раз дали (согласовали гуманитарный коридор – ред.) на два дня. На следующий день мы вывозили людей под обстрелами. Мы пытаемся сделать еще гуманитарный коридор на завтра (20 марта – ред.) для того, чтобы развезти еду, вещи, лекарства централизовано фурами”, — сообщил глава Луганской области.

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